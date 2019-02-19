شاهد.. الزبيدي وبن بريك بجوار فخر الصناعة العسكرية الإماراتية

بث نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، اليوم الثلاثاء، صوراً تظهره مع رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي وهما بجوار الصناعات العسكرية الإماراتية.

ويعيد "الخليج 365"، نشر الصور التي تظهر بن بريك والزبيدي وهما يقفان بجوار أسلحة عسكرية من صناعة إماراتية خلال معرض آيدكس 2019.

واعتبر مراقبون بأن ذلك يعد شعور بالفخر وأنت تشاهد عشرات الصناعات والتقنيات الإماراتية تزين قاعات معرض ايدكس 2019 لتؤكد للعالم أن قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية في الامارات قادم و قادر على المنافسة بقوة.

وتظهر الصورالآليات العسكرية وهي صناعة اماراتيه واعدة بأيدي وخبرات وطنية 100% منها ناقلة الجنود المدرعة "الوحش" التي تعرض لأول مرة من خلال معرض الدفاع الدولي "آيدكس" وهي من تصنيع وإنتاج شركة كاليداس الوطنية التي تعرض هذه الناقلة البرمائية.

Advertisements

وكانت صحيفة خليجية، ذكرت دولة الإمارات تشهد تقدماً ملحوظاً في مجال الصناعات العسكرية الدفاعية، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه قيادة الدولة لهذه الصناعات، ضمن رؤيتها الشاملة للأمن الوطني، وتطوير التصنيع العسكري، ليصل إلى مستوى التنافسية العالمية، وكذلك دعم الصناعة الوطنية بمجال حيوي واستراتيجي، يسهم في تطور وتنويع الاقتصاد.

وأكدت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، انتقلت دولة الإمارات من مرحلة استيراد السلاح من الخارج، إلى مرحلة التجميع، ثم إلى مرحلة استيراد التكنولوجيا العسكرية، والتصنيع الكامل بأيد وأدوات إماراتية مئة في المئة، وذلك بفضل الاهتمام بإعداد الخبرات والكوادر الوطنية الفنية المؤهلة في هذا المجال.

وأضافت أن معرض «آيدكس 2019» يشهد مشاركة فعالة من شركات التصنيع العسكري الوطنية، إلى جانب كبريات شركات تصنيع السلاح في العالم، وخلال تفقدهما للمعرض، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بجهود وأفكار كوادرها الوطنية، ستكون من بين الدول المتقدمة في الصناعات العسكرية الدفاعية» ..

ومضت:"وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمستوى الشركات الوطنية المشاركة في «آيدكس 2019»، مؤكداً أن الدولة تشهد تقدماً مهماً في مجال الصناعات العسكرية الدفاعية، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه قيادة الدولة لهذه الصناعات، ضمن رؤيتها الشاملة للأمن الوطني، والتي تقوم على تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية، وأعرب عن فخره بالكوادر الوطنية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، وقدرتهم على الارتقاء بهذه الصناعات إلى المستوى الذي تطمح إليه القيادة".