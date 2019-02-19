ولاء عُمران: اكتشفت قضية الجنوب من داخل إحدى المستشفيات

وأضافت عُمران أن واجبها الصحفى دفعها إلى التعرف أكثر على الشعب اليمني وحربهم ضد العدوان لنقل المعلومات الحقيقية أمام دول العالم، لمعرفة الجانى الحقيقي ورفع الظُلم عن كاهلهم.
ولفتت الصحفية بجريدة الجمهورية المصرية إلى أن هناك نتائج هامة تعود بالنفع على الجنوب، وأنها تواجدت لتغطية اجتماع الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالى الجنوبي، مُشيره إلى أنها شعرت بالسعادة والفخر لأن حضرموت هى أصل الحضارة والثقافة والفن والأدب.
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