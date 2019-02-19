جمال مُحسن يكشف أسباب فشل الجنرال باتريك ويوجه رسالة لـ مجلس الأمن

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية النيل للأخبار المصرية، إنه يأمل أن يضع اجتماع مجلس الأمن اليوم قرارات هامة وواقعية تنقذ الأراضي اليمنية، مُضيفاً أن القيادات السياسية والإعلامية تُتابع أخبار الاجتماع لحظة بلحظة.

وأضاف رئيس تحرير موقع الخليج 365، أن هناك اجتماعات سبقت هذا الاجتماع وولأسف لم يُكتب لها النجاح، حيث فشل الجنرال باتريك فى مهمته، لافتاً إلى اختلاف هذا الاجتماع عن الاجتماعات السابقة، نظراً لوجود حقائق واضحة أمام مجلس الأمن تُفيد بانتهاكات الحوثيين وخرقها للاتفاقيات.

واستكمل مُحسن أن الاتفاقيات السابقة كانت تنص على انسحاب كلا الطرفين بأسلحتهم من كافة المناطق العسكرية "رأس عيسي والكيلو 7 وميناء الصديف والحديدة"، وتسليمها إلى قوات حفظ السلام ومن ثم قوات الأمن اليمنية.

وقال مُحسن أن الحوثيين لم يكونوا على قدر المسئولية والالتزام واتجهوا إلى مطالب جديدة، وهى فتح مطار صنعاء والحديدة ودفع رواتب الموظفين بالمناطق التى تحت سيطرتهم.

وطالب مُحسن بضرورة الخروج من اجتماع مجلس الأمن بقرارات واقعية وإلزام الحوثيين بالانسحاب من المناطق التى تحت سيطرتهم، مُتلفظاً "الاتفاق سيُنهى الأزمة".