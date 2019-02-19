وأضاف رئيس تحرير موقع الخليج 365، أن هناك اجتماعات سبقت هذا الاجتماع وولأسف لم يُكتب لها النجاح، حيث فشل الجنرال باتريك فى مهمته، لافتاً إلى اختلاف هذا الاجتماع عن الاجتماعات السابقة، نظراً لوجود حقائق واضحة أمام مجلس الأمن تُفيد بانتهاكات الحوثيين وخرقها للاتفاقيات.
واستكمل مُحسن أن الاتفاقيات السابقة كانت تنص على انسحاب كلا الطرفين بأسلحتهم من كافة المناطق العسكرية "رأس عيسي والكيلو 7 وميناء الصديف والحديدة"، وتسليمها إلى قوات حفظ السلام ومن ثم قوات الأمن اليمنية.
وقال مُحسن أن الحوثيين لم يكونوا على قدر المسئولية والالتزام واتجهوا إلى مطالب جديدة، وهى فتح مطار صنعاء والحديدة ودفع رواتب الموظفين بالمناطق التى تحت سيطرتهم.
وطالب مُحسن بضرورة الخروج من اجتماع مجلس الأمن بقرارات واقعية وإلزام الحوثيين بالانسحاب من المناطق التى تحت سيطرتهم، مُتلفظاً "الاتفاق سيُنهى الأزمة".
كانت هذه تفاصيل خبر جمال مُحسن يكشف أسباب فشل الجنرال باتريك ويوجه رسالة لـ مجلس الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.