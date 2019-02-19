التحالف يدمر معسكرا وآليات للمليشيا في محافظة عمران

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 19 شباط، 2019 غارات على أهداف لمليشيا الحوثي في محافظة عمران شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف معسكرا وآليات عسكرية للمليشيا في منطقة قفلة عذر بالمحافظة.

وأكدت المصادر أن القصف الجوي العنيف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا إضافة إلى تدمير دبابة.

ولفتت المصادر إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتاب الخبر.

وكانت التحالف ق\ نجح في تنفيذ عملية دعم لوجستي لقبائل حجور القريبة من عمران في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأسقط التحالف، بحسب مصادر، كميات كبيرة من الأدوية في مناطق أبناء قبائل حجور، كما نفذ غارات على مواقع تحصينات المليشيا.

وكانت السحب الركامية قد أغلب مناطق حجة لثلاثة أيام واستغلها الحوثيون بكل إمكانياتهم لإسقاط العبيسة في كشر وفشلوا، قطعوا الا تصالات تمهيدا لحملة اعلامية.