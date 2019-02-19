أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الثلاثاء، الموافق 19 فبراير 2019م، وهي كالتالي: مصرع 14 حوثياً إثر هجوم فاشل في حجة استمرار الاستقرار بأسعار الفواكه والخضروات بحضرموت أسعار الخضروات والفواكه تتصاعد في صنعاء استقرار نسبي لأسعار الخضروات والفواكه بمأرب صحيفة: امتحان جديد للحوثيين حول اتفاق السويد الوسط الثقافي يُصعق بوفاة الفنان الحضرمي عوض بن جبير تحذير من مرونة مفاجئة للحوثيين إزاء اتفاق الحديدة ناتجة عن نصائح إيرانية الإرياني: المليشيا تحاول تكرار مسرحية تسليم الميناء محافظ البنك: الحوثيون يحاولون نشر عملة مزيفة والاتحاد الأوروبي سيدعم مالياً المالكي يكشف عن عمليتين ضد القاعدة بحضرموت أوروبا تدعو إلى الالتزام بخطة إعادة الانتشار في الحديدة الشرعية تسيطر على عدة قرى في معقل زعيم المليشيا بصعدة الليلة.. البحسني يُجيب على أسئلة تلامس المواطنين بقناة حضرموت الفضائية البحسني ينعي الفنان الكوميدي القدير (المنلوجست) عوض بن جبير التحذير من قناة تحمل اسم "الجنوبية" يروج لها حزب الإصلاح القاعدي: الحوثي يوافق شكلياً على الاتفاق للھروب من عقوبات متوقعة على قیاداته الشرعية: المرحلتان الأولى والثانية من اتفاق الحديدة حزمة واحدة عسكر يرد على ناطق الحوثيين: كذب محض كعادتهم استباق الأحداث تقرير: وادي حضرموت بؤرة توتر تهدد كامل الجنوب مسئول يمنى ينفى ما يروجه الحوثيين بشأن عرقلة الحكومة تنفيذ اتفاق ستوكهولم

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