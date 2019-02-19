شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مقاومة حجور يفاجئ الجميع ويدلي بتصريحات غير مسبوق ورسائل مزلزلة ويتحدث عن البشرى ويقسم بالله عليها.. (تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه قائد #مقاومة_حجور الشيخ ابومسلم الزعكري رسائل شديدة اللهجة للمتحوثيين ولكل من يتورط في إيواء الحوثيين في حجور بمديرية كشر محافظة حجة شمال غرب اليمن. وقال الزعكري في منشورات رصدها محرر "يمن الغد": أي واحد يأوي الحوثيين ليس منا ولسنا منه وسنتعامل معه بحزم فالحذر الحذر من اللعب بالنار". وأضاف في منشور اخر رصده محرر "يمن الغد": الى أبناء حجور المقاتلين ضمن المليشيا في كل الجبهات ابشركم أن المليشيا فتحت جبهة على أهلكم في حجور بدعوى انهم أمريكا وإسرائيل فهل افقتم من سباتكم وانتبهتم من غفلتكم عودوا جميعا كي تدافعون عن اعراضكم واطفالكم وشرفكم". وقال في منشور ثالث "أيها الرجال شدوا العزائم فالنصر قادم واقسم بالله سوف يهزمون ويطحنون وينكل بهم لانهم معتدون". واختتم بالقول "لبيك يانهم لبيك ياعاهم لبيك ياافلح لبيك ياقاره لبيك ياوشحه لبيك ياالجميمة".

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