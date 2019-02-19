التحذير من قناة تحمل اسم "الجنوبية" يروج لها حزب الإصلاح

نشرت مطابخ الاصلاح فيديو لقناه اسمها "الجنوبيه" وبتردد 12357 الفيديو تم تركيبه ثم بثه عبر شاشه لايهام الناس بحقيقة الخبر

و بحسب مصادر فإن الصور المتداوله للقناه فوتوشوب وقصدهم من هذا كله التشكيك بين الشعب والقياده لان التردد المتداول غير موجود ضمن باقة النايلسات اصلا

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من جهته قالت الناشط صلاح بن لغبر إنه سأل لطفي شطارة عن قناة الجنوبية2 وأكد أن لاعلم لهم بها او بمن تتبع.

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‏وأضاف، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": أرى التنبه والحذر حتى نعرف ماهية ومصدر هذه القناة.

‏وتمنى أن تكون القناة مع هدف شعب الجنوب

‏وتابع: سنباركها ان كانت كذلك بعد ان نعرف ماهيتها