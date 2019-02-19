الشرعية تسيطر على عدة قرى في معقل زعيم المليشيا بصعدة

أحرزت قوات المقاومة المشتركة انتصارات كبيرة على ميليشيا الحوثي الإيرانية على جبهات تعز وصعدة، كما تهاوى عدد من المناطق التي كانت تحت سيطرة الميليشيا في مران، مسقط رأس زعيم الحوثي.

ولقي العشرات من ميليشيا الحوثي الإيرانية مصرعهم في اشتباكات عنيفة مع قوات ألوية العمالقة وقوات اللواء 20 في جبهة البرح والكدحة غرب تعز.

وتركزت المواجهات في موقع القفل ومحيط تبة الشهداء في منطقة الرونة التابعة لعزلة الكدحة غرب تعز، وقالت مصادر عسكرية: إن القوات كبدت ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح، حيث سقط العشرات من القتلى علاوة على تدمير عتادهم العسكري.

مسقط رأس الحوثي

وفي محافظ صعدة، تمكنت قوات الجيش الوطني، من السيطرة على عدة قرى في مران، مسقط رأس زعيم الميليشيا بمحافظة صعدة. وبحسب موقع موقع «سبتمبر نت»، التابع للجيش اليمني، فقد أحكم الجيش الوطني سيطرته على قرى: السلام، وأم عقال، والمنعيرة، والجلاح، وصولاً إلى واديي المنزالة وليه، ومعسكر الكامب البريطاني، عقب مواجهات مع المتمردين الحوثيين في جبهة مران، بمحافظة صعدة.

وذكر أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم. ولفت إلى أن «الفرق الهندسية التابعة للجيش، طهرت وادي المشابيح، في الجبهة ذاتها بصعدة، من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، التي زرعها الحوثيون قبل فرارهم منه».

كما لقي ثمانية من عناصر الحوثي مصرعهم في غارات شنتها مقاتلات التحالف على مواقع الميليشيا في مديرية باقم. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة: إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في جبهة باقم أثناء محاولتها التسلل على مواقع الجيش فقتلت ثمانية من عناصر الميليشيا كما أصابت العشرات.

عملية مسح

إلى ذلك، نفذت قوات الجيش عملية مسح واسعة في منطقة الحجلة التابعة لمديرية رازح التي تعمدت الميليشيا تفخيخها بعبوات ناسفة وعبوات مضادة للدروع والأفراد. ووفق مصادر عسكرية فإن الفرق الهندسية استخرجت المئات من العبوات الناسفة عديدة الأشكال والأنواع والألغام الفردية والمدرعة من بين منازل المواطنين ومراعي المواشي والطرقات، والتي تم زراعتها بشكل هستيري.