مصرع 14 حوثياً إثر هجوم فاشل في حجة

لقي 14 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح عدد آخر منهم، إثر محاولة هجوم فاشلة شنتها الميليشيا أمس الإثنين في مديرية كشر بحافظة حجة، شمال غربي البلاد.
وأكدت مصادر ميدانية لموقع "سبتمبر نت" الإخباري، أن المقاومة الشعبية في جبهة حجور، صدت هجوماً للميليشيا على تبة بني شهر شمال مديرية كشر، وكبدتها خسائر فادحة، بعد مصرع 14 عنصراً من الميليشيا وجرح آخرين.
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