تحسين منظومة النظافة باليوم الثاني لأسبوع البيئة بحضرموت

نظم صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت، الاثنين، لقاءً تشاوريًا ضم منظمات المجتمع المدني، ضمن فعاليات اليوم الثاني لأسبوع النظافة والبيئة.

واستعرض المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي عبد الهادي بن شبراق خلال اللقاء الأوضاع الحالية للصندوق، والإجراءات المتخذة لإعادة تنظيم أوضاع الإدارة والأقسام العاملة، وكيفية الارتقاء بها؛ لما يصب في تحسين أداء الصندوق ومشاريع النظافة في المديريات.

من جانبهم، أعرب رؤساء وممثلو منظمات المجتمع المدني عن شكرهم وامتنانهم لعقد هذا اللقاء التشاوري الذي يؤكد النظرة الجدية لقيادة الصندوق، وعرضوا بعض المقترحات التي تهتم بسير عمل النظافة، من بينها تدريب وتأهيل كادر العمال وتكثيف دورات توعوية لهم، وتفعيل آلية الغرامات على المخالفين، وتنفيذ فكرة إعادة تدوير المواد البلاستيكية.

وتواصل اللقاء بطرح مقترحات، منها ضرورة تحديد وحماية مواقع النفايات، وزيادة صناديق القمامة في الشوارع؛ للتخفيف من عشوائية رمي المخلفات على الطريق، ووضع خطط واضحة يتم العمل عليها، وإقامة ورش عمل لمناقشة المشاكل التي يعاني منها الصندوق.

وخرج اللقاء بعدة توصيات، منها انعقاد اجتماعات أخرى لتقييم الأعمال الجارية في صندوق النظافة والتحسين، وإعداد صياغة المشاريع، وتكثيف برامج التوعية، وكذا إنشاء مركز خاص بالتوعية في النظافة والبيئة، والعمل على تفعيل الشراكة من قِبل الصندوق مع منظمات المجتمع المدني.