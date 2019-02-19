تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الثلاثاء

ننشر أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية اليوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير/شباط 2019م، وهي كالتالي: رقم الرحله 601. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول : 07:00 صباحا. رقم الرحله 506. خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع : 08:30 صباحا. الوصول: 10:30 صباحا. رقم الرحله 507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت جده). الوصول: 14:00 ظهرا. رقم الرحله 600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 15:00 عصرا. الوصول: 17:30 مساء. رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 07:00 صباحا. (توقيت القاهره). الوصول: 11:30 ظهرا. رقم الرحله 608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 12:30 ظهرا. الوصول: 15:00 عصرا.

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