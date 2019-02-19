الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات غذائية لأهالي حطيب

وزّع فريق الهلال الأحمر الإماراتي، الإثنين، مساعدات غذائية على 2400 شخص بمديرية حطيب في محافظة شبوة ، ضمن جهوده للتخفيف من معاناة الأهالي في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.
وأعرب المستفيدون من المساعدات عن بالغ شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات على تلمس أوضاعهم وتقديم المساعدات لهم في مختلف المجالات الإغاثية والخدمية.
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