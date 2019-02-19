شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف جريئ محافظ حجة يكشف الموقف الحقيقي الرسمي للشرعية والجيش من معارك حجور.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى محافظ حجة اللواء عبد الكريم السنيني وجود أي تحرك رسمي لقوات الجيش الوطني المرابطة في المنطقة العسكرية الخامسة في مديريات حرض وميدي وحيران وعلى أطراف مديرية مستبأ باتجاه حجور.

وفي الجمعة الماضية ،أعلن موقع الجيش أن قوات عسكرية مسنودة بقوات التحالف العربي تقوم بتنفيذ عملية عسكرية واسعة من عدة محاور لتحرير ما تبقى من مديريات محافظة حجة من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقال المحافظ إن أبناء حجور تمكنوا من كسر الهجوم الغاشم الذي شنته جماعة الحوثي على قرى قبائل حجور.



ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط " السعودية عن المحافظ قوله، إنه "حتى الآن لا يوجد أي تحرك عسكري رسمي باتجاه حجور، لكننا على ثقة وتواصل مع القيادة السياسية ممثلة بالرئيس ونائبه ووزير الدفاع وقيادة القوات المشتركة للتحرك باتجاه حجور".



وأضاف "نحن في السلطة المحلية بالتنسيق مع التحالف والمنطقة الخامسة كنا أوصينا بأهمية التحرك العسكري للالتحام بجبهة حجور وفك الحصار عنها، ونحن على ثقة باتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن قريباً".



ولفت المحافظ إلى تفاقم الوضع الإنساني والإغاثي لأبناء حجور في مديرية كشر، بسبب الحصار الحوثي الذي وصفه بـ«الخانق»



وقال: «ندعو القيادة السياسية والحكومة والتحالف إلى دعم أبناء حجور بالسلاح النوعي الذي يمكنهم من مواجهة الآلة العسكرية الحوثية».



وشدد اللواء السنيني على أهمية «تحريك جبهة حرض للالتحام بالقبائل في حجور، ومضاعفة الضربات الجوية لصقور الجو لدك تجمعات وآليات الحوثيين وتزويد رجال القبائل بالمؤن التي تمكنهم من الصمود والمواجهة، وتحريك بقية الجبهات العسكرية لتخفيف الضغط على القبائل».



وقال: «الأفضل والأنسب هو الإسراع بالتحام قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة بأبناء القبائل في حجور عبر التقدم إلى مديرية مستبأ».