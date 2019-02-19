شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة عن الحريق الكبير الذي وقع أمس في الرياض وتسبب بوفاة أمير سعودي من الأسرة المالكة..! (الاسم + صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال أصدقاء ومقربون من عائلة الأمير السعودي عبدالله بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز آل سعود، إن الأمير، الذي أُعلنت وفاته بعد ظهر يوم الإثنين، قضى في حريق بمنزله، تسبب أيضًا بإصابة زوجته على الأقل.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الإثنين، وفاة الأمير عبدالله، كما نعاه عدد كبير من أبناء الأسرة الحاكمة وبناتها، دون أن يشير أي منهم لظروف وفاة الأمير البالغ من العمر 63 عامًا.

لكن ظروف وفاة الأمير الراحل ما لبثت أن انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق ضيق، بعد ساعات قليلة من إعلان الوفاة، دون أن يتسنى لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها من مصدر رسمي.



وكشف الإعلامي السعودي محمد الشمري في تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر“ أن سبب الوفاة يعود لحريق في المنزل، قائلًا: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز. نحسبه شهيدًا، ونسأل الله أن يتقبله مع الشهداء. والفقيد عضو هيئة البيعة، وهو أحد أبرز الرؤساء السابقين للنادي الأهلي السعودي. #وفاة_الأمير_عبدالله_بن_فيصل_بن_تركي نتيجة حريق في منزله“.

انتقل الى رحمة الله تعالى صاحب السمو الماكي الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز.

نحسبه شهيدا، ونسأل الله أن يتقبله مع الشهداء.

والفقيد عضو هيئة البيعة، وهو أحد أبرز الرؤساء السابقين للنادي الأهلي السعودي.#وفاة_الأمير_عبدالله_بن_فيصل_بن_تركي نتيجة حريق في منزله. — محمد الشمري (@shammari_mf) February 18, 2019

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محمد الشمري@shammari_mf

انتقل الى رحمة الله تعالى صاحب السمو الماكي الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز.

نحسبه شهيدا، ونسأل الله أن يتقبله مع الشهداء.

والفقيد عضو هيئة البيعة، وهو أحد أبرز الرؤساء السابقين للنادي الأهلي السعودي.#وفاة_الأمير_عبدالله_بن_فيصل_بن_تركي نتيجة حريق في منزله.

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انتقل الى رحمة الله تعالى صاحب السمو الماكي الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز.

نحسبه شهيدا، ونسأل الله أن يتقبله مع الشهداء.

والفقيد عضو هيئة البيعة، وهو أحد أبرز الرؤساء السابقين للنادي الأهلي السعودي.#وفاة_الأمير_عبدالله_بن_فيصل_بن_تركي نتيجة حريق في منزله. — محمد الشمري (@shammari_mf) February 18, 2019

وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز عضو هيئة البيعة في الحكم السعودي ووالد الصديق الأمير خالد وشفى الله المصابين وكل من مات في حريق شهيد باذن الله

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صادق العزاء للملك وولي عهده والأسرة الحاكمة والى الأمير خالد وعائلتة والى أخوي الامير فيصل بن تركي بن فيصل@808Faisal pic.twitter.com/15Ncn36e7X — عبدالله بن ربيعان (@AboGhadah) February 18, 2019

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