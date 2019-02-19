مقتل 14عنصرًا من ميليشيات الحوثى خلال تدمير تجمعات للمتمردين بمحافظة حجة

لقى 14 عنصرًا من ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم وجرح عدد آخر، خلال تدمير تجمعات للمتمردين الحوثيين فى مديرية كشر بمحافظة حجة شمال اليمن.

وأكدت مصادر لوزارة الدفاع اليمنية، أن المقاومة الشعبية فى جبهة حجور، دمرت تجمعًا جديدًا للميليشيا على تبة بنى شهر، شمال مديرية كشر، مكبدةً الميليشيا خسائر فادحة، أسفر عن مصرع 14 عنصرًا من ميليشيا الحوثي، وإعطاب طقمين واغتنام كمية من الأسلحة والذخائر التابعة للميليشيا.