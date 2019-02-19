نجح طيران التحالف العربي، الاثنين 18 فبراير /شباط 2019، بتدمير دبابة حوثية في كتاف بمحافظة صعدة، كما لقي العديد من مليشيا الحوثي مصرعهم جراء القصف الجوي وبنيران القوات الحكومية.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية" إن طيران التحالف العربي دمر دبابة عسكرية تابعة للحوثيين، بقصف دقيق ومحكم في منطقة وادي الفحلوين بمديرية كتاف، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات منهم طاقم الدبابة ومن كانوا بجانبها".
وفي مديرية باقم، لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، مصرعهم بنيران القوات الحكومية.
واندلعت المواجهات عقب محاولة مجاميع من الميلشيا التسلل، مساء الأحد، باتجاه مواقع في مديرية باقم، إلا أن قوات الجيش رصدتها وأجبرتها على الفرار، بعد أن كبدتها 8 قتلى في صفوفها.
من جهتها، استهدفت مقاتلات التحالف العربي، عناصر المليشيا أثناء فرارها، وأوقعت فيهم قتلى وجرحى.
ومنيت مليشيات الإرهاب الحوثية المدعومة إيرانياً بخسائر فادحة، جراء هذه الضربات لمقاتلات التحالف العربي والمواجهات العنيفة مع القوات الحكومية في جبهة باقم شمالي صعدة.
وقال مصدر في وزارة الدفاع، إن المواجهات اندلعت عقب محاولة مسلحي المليشيات الحوثية التسلل، باتجاه مواقع في مديرية باقم.
وأوضح المصدر إن القوات الحكومية رصدت تحركات المليشيات الحوثية وأفشلت محاولتها بالتسلل وأجبرتها على الفرار، بعد أن كبدتها عديد قتلى وجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر طيران التحالف ينجح بتدميردبابة حوثية في كتاف بمحافظة صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.