دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشاريع تنموية وإغاثية جديدة، لتخفيف معاناة اليمنيين جراء الحرب التي فرضتها عليهم ميليشيا الحوثي الإيرانية.
وافتتحت الهيئة مركزاً صحياً في منطقة الزهاري التابعة لمديرية المخا بالساحل الغربي لليمن، كما واصلت تنفيذ مشروع «سقيا ماء» بقرى بني يوسف في مديرية المواسط بريف تعز، لتلبية احتياجات 20 ألف شخص من المياه الصالحة للشرب لمدة شهرين، في وقت وزع فريقها مساعدات غذائية على 2400 شخص بمديرية حطيب في محافظة شبوة.
ميدانياً، أرسلت ميليشيا الحوثي الإيرانية، تعزيزات عسكرية إلى الحُديدة، بعد ساعات من موافقتها على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار من موانئ الحُديدة، ما يكشف عن النوايا المبيتة للميليشيا في استخدام الاتفاق غطاء لإعادة تموضع مسلحيها، وإرسال تعزيزات وتكديس الأسلحة للانقضاض عليه.
وحققت قوات المقاومة اليمنية المشتركة انتصارات كبيرة على ميليشيا الحوثي على جبهات تعز وصعدة، كما تهاوى عدد من المناطق التي كانت تحت سيطرتها في مران، مسقط رأس زعيم الحوثي.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الهلال الأحمر تُنشئ مشاريع تنموية وإغاثية جديدة بالساحل الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.