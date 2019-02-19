شكرا لقرائتكم خبر عن وزير حوثي حرض على قتل الرئيس الراحل " صالح " يفاجأ الجميع باعلان رغبته الترشح لرئاسة الجمهورية ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رشح وزير في حكومة الانقلابيين الحوثيين بصنعاء نفسه لرئاسة اليمن في الفترة المقبلة بعد أن تنتهي الحرب في اليمن .



وقال وزير الشباب والرياضة الحوثي حسن زيد في تصريح له، إنه عند انتهاء الحرب في اليمن يحق لأي يمني أن يرشح نفسه لرئاسة اليمن، وأن الترشح ليس محصور في حزب أو جماعة أو شخص .

وأكد حسن زيد أنه سيكون أول المترشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن ترشحه يأتي كحق من حقوقه التي كفلها الدستور .