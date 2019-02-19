شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يوجه ضربة قاسية للحوثي في عقر داره والخسائر فادحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجح طيران التحالف العربي، الاثنين 18 فبراير /شباط 2019، بتدمير دبابة حوثية في كتاف بمحافظة صعدة، كما لقي العديد من مليشيا الحوثي مصرعهم جراء القصف الجوي وبنيران القوات الحكومية.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية" إن طيران التحالف العربي دمر دبابة عسكرية تابعة للحوثيين، بقصف دقيق ومحكم في منطقة وادي الفحلوين بمديرية كتاف، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات منهم طاقم الدبابة ومن كانوا بجانبها".

وفي مديرية باقم، لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، مصرعهم بنيران القوات الحكومية.

واندلعت المواجهات عقب محاولة مجاميع من الميلشيا التسلل، مساء الأحد، باتجاه مواقع في مديرية باقم، إلا أن قوات الجيش رصدتها وأجبرتها على الفرار، بعد أن كبدتها 8 قتلى في صفوفها.

Advertisements

من جهتها، استهدفت مقاتلات التحالف العربي، عناصر المليشيا أثناء فرارها، وأوقعت فيهم قتلى وجرحى.

ومنيت مليشيات الإرهاب الحوثية المدعومة إيرانياً بخسائر فادحة، جراء هذه الضربات لمقاتلات التحالف العربي والمواجهات العنيفة مع القوات الحكومية في جبهة باقم شمالي صعدة.

وقال مصدر في وزارة الدفاع، إن المواجهات اندلعت عقب محاولة مسلحي المليشيات الحوثية التسلل، باتجاه مواقع في مديرية باقم.

وأوضح المصدر إن القوات الحكومية رصدت تحركات المليشيات الحوثية وأفشلت محاولتها بالتسلل وأجبرتها على الفرار، بعد أن كبدتها عديد قتلى وجرحى.