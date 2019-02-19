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عدن - ياسمين التهامي - هيثم قاسم يلقن ملشيا الحوثي درسا ميدانيا عنيفا في الانسحاب والتمويه والانقضاض والنتيجة 40 قتيلا في لحظات

الميثاق نيوز- متابعات -بعد عملية كر وفر، تم استدراج الحوثيين بكمين محكم حتى وصولهم إلى خط التماس الناري للواء 20 مشاة، بقيادة اللواء هيثم قاسم، وإيهامهم بانسحاب أفراد اللواء من المواقع، كانت عملية الالتفاف عليهم والانقضاض بعد محاصرة عدد كبير، وتم قتل 40 وجرح العشرات منهم.

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تكبدت المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، خسائر كبيرة في جبهة البرح بعد مواجهات عنيفة خاضتها قوات المقاومة المشتركة واللواء 20 مشاة ضد المتمردين.

وأوضحت لنيوزيمن مصادر ميدانية، أن معركة شرسة (يوم السبت) ضد مجاميع المليشيات الحوثية في جبهة البرح غربي تعز، ألحقت خسائر موجعة بالمتمردين وكبدتهم أكثر من 40 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وأكدت مصادر نيوزيمن، أنه وبعد عمليات كر وفر تم استدراج الحوثيين إلى كمين محكم حتى وصولهم إلى خط التماس الناري للواء 20 مشاة بقيادة اللواء هيثم قاسم طاهر وإيهامهم بانسحاب أفراد اللواء من المواقع، فيما نفذت عملية التفاف واسع وانقضت على المليشيات بعد محاصرة أعداد كبيرة وقتل العشرات وجرح آخرين.