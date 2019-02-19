شكرا لقرائتكم خبر عن "انفراد "... فضائج الرئيس هادي وصلت الى اكبر جريمةفي حق اليمن ...التصريح لسفير دولة بالتخابروالتآمرعلى كل مؤسسات الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واحدة من كبرى فضائج الرئيس هادي كشفت مواقع اخبارية تابعة للجنرال الاحمر ان نائب رئيس الجمهورية نقل توجيهات خاصة من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لكل للجهات المختصة بتسهيل مهام السفير التركي الجديد المختلفة . وهي سابقة خطيرة لم تحدث في عمل دبلوماسي

واستغرب مصدر سياسي كبير ان يصدر رئيس الجمهورية مثل هذه التوجيهات لسفير دولة اياً كانت لان هذا تصريح مباشر بعمل استخباراتي يستهدف كل مفاصل الدولة ومعلوم ان العمل الدبلوماسي مرتبط بالاصل بوزارة الخارجية ووفق برتوكلات معروفة

ولا يحق لسفير اي دولة الالتقاء باي جهات امنية او مجتمعية الا بالتنسيق مع الخارجية

وحسب مواقع الجنرال الاحمر فقد رحب نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن علي محسن صالح، بالسفير التركي، فاروق بوغوز، خلال لقائه اليوم، لبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأشار نائب رئيس الجمهورية خلال اللقاء إلى جملة من القضايا والموضوعات المرتبطة بالساحة الوطنية وفي مقدمتها الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعيشها بلادنا في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

من جانبه عبر السفير التركي عن تقديره، لما لمسه من اهتمام ودعم من قبل القيادة السياسية اليمنية، مؤكداً استمرار دعم بلاده للشرعية في اليمن وحرصها على تعزيز العلاقات وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني بما من شأنه تخفيف معاناة اليمن واليمنيين.