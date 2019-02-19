شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الجزيرة تعلن هذا الخبر المزلزل للمشاط وعبد الملك الحوثي وشقيقه ووزير داخلية الحوثيين.. تفاصيل تنشر لأول مرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة الجزيرة القطرية تقرير الامم المتحدة الذي ادرج قيادات حوثية ساهمت في تقويض الحياة للشعب اليمني وقالت الجزيرة ان الأمم المتحدة كشفت أسماء وصور قيادات حوثية دمرت الشعب اليمني وهذه القيادات على رأسها زعيم المليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي ومهدي المشاط رئيس المجلس السياسي ويحيى الحوثي شقيق زعيم المليشيات وعبدالحكيم لخيواتي نائب وزير داخلية المليشيات وعبدالخالق الحوثي شقيق زعيم المليشيات وعبدالكريم الحوثي عم الزعيم ومحمد عبدالسلام الناطق الرسمي رئيس وفد التشاور ومحمد الغماري رئيس هيئة الأركان العامة وحمود نائب رئيس الأركان وأحمد حامد مدير مكتب الرئاسة والحاكم المدني وأبو علي الحاكم القائد العسكري للمليشيات رئيس الاستخبارات ومحمد بن علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للمليشيات.

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