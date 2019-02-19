شاهد..( 4 صور خاصة ) شوارع وأحياء " الحديدة " كما لم تشاهدها من قبل !

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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون صور نادرة وقديمة للغاية، توثق ميناء الحديدة ومدينة الحديدة والريف. وتحولت الحديدة الى ساحة حرب بعد سيطرة الحوثيين عليها ورفضهم الانسحاب بموجب اتفاق ستكهولم الذي يقضي بتحييد المدينة عن الصراع الدائر منذ العام 2014م.

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