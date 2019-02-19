شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الدكتورةللواء مجاهد حسن غشبم بدرجة إمتياز مع مرتبة الشرف من جامعة كرري الاردنية. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منحت جامعةكرري درجة الدكتورةللواء مجاهد غشبم بدرجة إمتياز مع مرتبة الشرف.

يوم الأثنين بتاريخ 13 جمادالثاني 1440هـ الموافق 18 فبراير2019 م تمت مناقشة إطروحة الدكتوراه بعنوان ( مستقبل تطبيق الفيدرالية في اليمن على ضوء تجربة السلطة المحلية )وقال الباحث بأنة تم إجازة البحث بدرجة إمتياز مع مرتبة الشرف وكذالتوصية بطباعة والنشر ..

موضحا عن شكره وتقدير لجامعة كرري الصرح العلمي الشامخ ممثلة بلأخ مديرالجامعة والأخ عميد كلية الدراسات العلياوالبحث العلمي والمسجل العام وكل العاملين في الجامعة .

مضيف الشكروالتقديروالعرفان للسيد المشرف والى منسقة الدراسات العليا وكل الأداريين .

وأعرب عن شكره والتقدير لكل من قدم لي يدالعون والدعم والمساعدة ولو بكلمة طيبة سواء من داخل الوطن وخارجة.

الشكروالتقديرموصول لكل من حضرو المناقشة مدنيين وعسكريين من اليمنيين وكذلك من الاشقاء السودانيين ومن تواصلو معي عبروسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومن دعوى لي بتوفيق وباركو لي من داخل الوطن وخارجة . هذا وقد أهدا الباحث رسالة الاهداء لوالدة النص.

الإهداء

الى من كلله الله بالهيبة والوقار ..الى من علمني العطاء بدون انتظار ..الى من احمل اسمه بكل افتخار .. ارجومن الله ان يمد في عمره .. والدي العزيز..

الى من كان دعاؤهاسرنجاحي .. وحنانها بلسم جراحي الى أغلى من أملك .. امي الغالية ..

الى إخوتي وأبنائي .. الى أسرتي ..الى أصدقائي وقبيلتي الأعزاء من تميزوابالوفاء والعطاء .. لكم كل شكري وعرفاني .

الى من نالواشهادة أعظم وأجل من شهادتي هذه ، إلى الغائبين الحاظرين لأرواحكم الطاهرة ، الشهداء الأكرم مناجميعاً ، الى الجرحى ، إلى الأسرى ، الى أبناء شعبي العظيم .. لكم جميعاً أهدي هذا الجهد ؛؛