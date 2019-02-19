شكرا لقرائتكم خبر عن قوات طارق صالح: لن نقل الا بتنفيذ المرحلتين من اتفاق الحديدة حزمة واحدة دون تجزئة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
أعلنت قوات حراس الجمهورية "المقاومة الوطنية" التي يقودها العميد طارق صالح أنها لن تقبل الا بتنفيذ المرحلتان الأولى والثانية من اتفاق #الحديدة مرة واحدة دون تجزئة.
وقال العميد صادق دويد عضو الوفد الحكومي في لجنة إعادة الانتشار والناطق باسم قوات حراس الجمهورية في منشور له على صفحته في تويتر رصده محرر ـ "يمن الغد" ـ:
المرحلتين الاولى والثانية من إتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ و يجب أن ينفذ بعد الاتفاق عليه حزمة واحدة و البت في وضع السلطة و الامن المحليين وفق القانون اليمني و المرجعيات الدولية,و عودة النازحين و المقصيين عن أعمالهم.
وكان العميد صادق دويد قد قال في وقت سابق اليوم إن الخطوات المتفق عليها لإعادة الانتشار من الحديدة سيرافقها نزع الألغام في المناطق المُنسحب منها ونزول المراقبين من جميع الأطراف للتحقق من الجدية.
وأكد على أن أي خطوة أحادية لا قيمة لها.
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