شكرا لقرائتكم خبر عن قوات طارق صالح: لن نقل الا بتنفيذ المرحلتين من اتفاق الحديدة حزمة واحدة دون تجزئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلنت قوات حراس الجمهورية "المقاومة الوطنية" التي يقودها العميد طارق صالح أنها لن تقبل الا بتنفيذ المرحلتان الأولى والثانية من اتفاق #الحديدة مرة واحدة دون تجزئة.

وقال العميد صادق دويد عضو الوفد الحكومي في لجنة إعادة الانتشار والناطق باسم قوات حراس الجمهورية في منشور له على صفحته في تويتر رصده محرر ـ "يمن الغد" ـ:

المرحلتين الاولى والثانية من إتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ و يجب أن ينفذ بعد الاتفاق عليه حزمة واحدة و البت في وضع السلطة و الامن المحليين وفق القانون اليمني و المرجعيات الدولية,و عودة النازحين و المقصيين عن أعمالهم.

وكان العميد صادق دويد قد قال في وقت سابق اليوم إن الخطوات المتفق عليها لإعادة الانتشار من ‎الحديدة سيرافقها نزع الألغام في المناطق المُنسحب منها ونزول المراقبين من جميع الأطراف للتحقق من الجدية.

وأكد على أن أي خطوة أحادية لا قيمة لها.