بالصور .. وكيل أول المهرة يدشن تشجير شارع المطار بمدينة الغيضة

دشن وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويّض الجعفري، ومعه المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة اليوم عملية تشجير شارع المطار بمدينة الغيضة بطول (800) متر ضمن خطة يقودها صندوق النظافة تستهدف تشجير كافة شوارع العاصمة بدعم من السلطة المحلية.

وأشار الوكيل بن عويّض إلى أهمية التشجير في خلق بيئةصحية نظيفة خالية من التلوث وإعطاء مظهر ومنظر جمالي للمدن.

واشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأخوة في صندوق النظافة في جانب تحسين مدينة من خلال حملات التشجير والتوعية بأهمية الشجرة.

وأكد استعداد السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت على دعم الصندوق وإنجاح أنشطته وخططه وحملاته المتعددة .

المدير التنفيذي للصندوق بن عوشن أوضح بأنه لن يتوقف الأمر عند تشجير شارع المطار بل سننتقل إلى شوارع ومناطق أخرى لتشجيرها وسبق ذلك تشجير شارع الزعفران وخط محيفيف تنفيذا لخطة شاملة بدعم وإسناد من محافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت الذي سخر كثير من الإمكانيات والدعم والاهتمام لتنفيذ مثل هذه المشاريع والبرامج التطويرية.

حضر التدشين مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة م. سعيد علي القميري ، والأستاذ محسن بلحاف مدير عام شركة النفط بالمحافظة، وعدد من المسؤولين والمختصين.

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وفي وقت سابق من اليوم، زف المهندس طارق الكندي نائب مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي للشؤون الفنية بمديرية الغيضة محافظة المهرة البشرى إلى السلطة المحلية والمواطنين بموافقة منظمة اليونيسيف على توفير العديد من الآليات والمعدات والأجهزة التي ستحدث نقلة نوعية متقدمة في نسيج عمل المؤسسة بما يضمن تطويرها ونجاحها في تأمين حاجة السكان من المياه وتوفير الخدمة بكفاءة عالية.

وأكد بأن المؤسسة تبذل جهودا كبيرة في عملية المتابعة والتواصل مع جميع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة سعياً للحصول على الدعم لتنفيذ الأعمال وتوفير المكونات المتضررة من إعصار لبان.

وأوضح م. الكندي بأن آلية مخاطبة المنظمات الدولية تتم بإسم مؤسسات المياه في المديريات الخمس (الغيضة وحوف وحصوين وقشن وسيحوت ) وعلى ذلك تُقدم الطلبات لتحصل على ما تحتاجه من مكونات والطلبات المقدمة.

ونوه بأن العمل دائما يتم بالتنسيق مع وكيل المحافظة للشؤون الفنية م. سالم العبودي بالإضافة إلى استخدام علاقاتها الشخصية لإنجاح المساعي في توفير تلك المتطلبات.

وقدم شكره الجزيل للمهندس جمال الصيادي مدير عام مشاريع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية ود. عبدالملك هزاع الجولحي الذي عمل وكيل أول بالأشغال العامة وم. أروى حمادي مديرة مشاريع المياه والصرف الصحي بعدن ، ورئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي م. علي عسكر ومدير عام المؤسسة بالغيضة مطر كده والكادر العامل فيها.