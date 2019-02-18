إتلاف 4 ألف لغم في الجوف والعكيمي يصف مسام بمشروع حياة (فيديو)

قامت فرق مسام والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بتنفيذ 5 عمليات تفجير لأربعة آلاف لغم في محافظة الجوف بحضور رسمي لقيادات عسكرية وأمنية ومدنية من السلطة المحلية بمحافظة الجوف.

وعبر محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي عن شكره الكبير للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن والفرق الهندسية التابعة له، مؤكدا بأن مسام هو مشروع حياه لكل اليمنيين.

وقد بين العكيمي في تصريح خاص لمكتب مسام الإعلامي أن الجهود والتضحيات التي يقدمها مشروع مسام في مهمته الإنسانية في اليمن لن تنسى وستظل محل تقدير من كل اليمنيين.

وأضاف اللواء العكيمي أن مليشيات الموت الحوثية عبثت بالوطن عبر زراعة آلاف الألغام وبطريقة عشوائية، منوها بدور برنامج مسام وأن ما يقومون به يمثل رسالة لكل عابث وفاسد وأن الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية تريدان تطهير اليمن من عبث مليشيات الانقلاب الحوثية الإيرانية.

كما دعا العكيمي مشروع مسام بالاستمرار في نزع وإتلاف فخاخ الموت الحوثية حتى تطهير كامل اليمن منها.

