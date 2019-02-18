عقب مطالبتهم بسندات قانونية.. اعتقال عدد من موردي القات لساحل حضرموت حضرموت: يمن شباب نت ـ خاص الإثنين, 18 فبراير, 2019 - 10:47 مساءً [ وقفة إحتجاجية لباعي القات في المكلا ] قبضت الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت اليوم على عدد من موردي القات لساحل حضرموت بعد تنفيذهم وقفة احتجاجية بمدينة المكلا (شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية "إن الوقفة الاحتجاجية السلمية نفذت صباح اليوم أمام مصلحة الضرائب بساحل حضرموت للمطالبة بإنهاء "الظلم والفساد" الذي يتم ممارسته عليهم من قبل المصلحة" حسب قولهم.



وطالب المحتجون في الوقفة مدير الضرائب بساحل حضرموت أن يقوم بصرف سندات قانونية للمبالغ المالية الضخمة التي يتم فرضها عليهم من قبل محصل ضريبة القات بالساحل.

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