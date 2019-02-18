إب: قتيل وثلاثة مصابين في تبادل لإطلاق النار في سوق بــ"حبيش"

قتل مسلح حوثي وأصيب ثلاثة آخرون بينهم 2 من المارة في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين حوثيين من أسرة واحدة في مديرية حبيش، شمال إب، وسط اليمن.

وبحسب مصادر محلية، فإن المسلح الحوثي "عبدالله السيد باعلوي" قتل برصاص نجل أخيه عبدالملك محمد السيد المكنى بأبو جبريل بعد خلاف بين والده وعمه القتيل.

وأكدت المصادر لمراسل "يمن شباب نت"، إن خلافاً نشب بين القتيل "عبدالله" الذي يبدو أن يعاني من أمراض نفسية، وشقيقه الأكبر محمد، في سوق الربوع، بعزلة الضاحتين بمديرية حبيش، تطورت إلى عراك مسلح بينه وبين نجل شقيقه، الذي اصيب هو الأخر بطلق ناري من قبل عمه عبدالله قبل مقتله، وتم نقله إلى المستشفى نظراً لحالته الخطرة.

وأصيب في الحادثة اثنان من المارة بإصابات متفاوته، أثناء تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

وتسببت الاشتباكات المسلحة في شوارع إب بين المسلحين الحوثيين إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين في حالات كثيرة مماثلة في ظل فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للسلاح والجريمة الجنائية.