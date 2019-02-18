شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الفنان اليمني علي الحجوري إلى سجن جديد في السعودية .. وشقيقه يكشف عن المقيم الذي أبلغ السلطات بالقبض عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت السلطات الأمنية السعودية الفنان اليمني والممثل” علي الحجوري ” إلى السجن العام بمدينة جازان – جنوب غرب المملكة. وقال شقيق الفنان الحجوري في تصريح إنه ذهب أمس ليزوره إلى سجنه السابق في ” وادي ريان ” بالمنطقة إلا أن السلطات الأمنية أخبرته أنه تم نقله إلى السجن العام في مدينة جازان. Advertisements وأضاف شقيقه ” أنور ” لا يزال شقيقي علي لليوم الثامن في الحجز وحتى اللحظة لا نعرف ماهي التهمة الموجهة له سوى دعوى تقدم بها مقيم يمني في السعودية لقبه ” العولقي” وحتى اللحظة لم يتم النظر في تلك الدعوى أو تقديمه للمحاكمة. وأشار ” أنور الحجوري ” أن الجهات الأمنية سلمته الأغراض الشخصية لشقيقه علي والتي كانت معه أثناء استدعائه. وحسب مصادر يمنية في المنطقة ” فإن مقيم يمني تقدم بدعوى ضد الفنان علي الحجوري اتهمه فيها بالأساءة للدين.

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