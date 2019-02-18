شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تعين رئيسا جديدا .. من يكون (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عينت جماعة الحوثي، اليوم الاثنين، رئيسا جديدا لجهاز الأمن القومي الخاضع لسيطرتها في العاصمة صنعاء.

وبحسب وكالة سبأ التابعة للجماعة فقد أصدر رئيس المجلس السياسي قرارا قضى بتعيين اللواء فواز حسين قائد نشوان رئيسا لجهاز الأمن القومي، خلفا لرئيس الجهاز السابق الذي عينته الجماعة قبل ثلاثة أعوام عقب سيطرتها على الجهاز عبدالرب جرفان الملقب "أبو طه".

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