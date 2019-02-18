شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : ملتقى ابناء حاشد يخرج عن صمته ويعلن موقفه من معارك حجور ويدعو للإطاحة بالرئيس هادي ويكشف عن البديل ويصدر البيان رقم (1) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قبيلة حاشد موقفها الأخير من المعارك الدائرة في حجور بمحافظة حجة وقفلة عذر بعمران.

وطالبت في بيان لها حصل "ناس تايمز" على نسخة منه طالبت بتشكيل مجلس رئاسي والاطاحة بالرئيس هادي



وأبدى ملتقى شباب قبيلة حاشد في بيان له، حصل "ناس تايمز" على نسخة منه، استنكاره الشديد لخذلان الشرعية لقبيلة حجور كما طالب بتشكيل مجلس رئاسي وعسكري يدير البلاد خلفا لهادي الذي أثبتت الايام والأحداث ضعفه وفشله حسب تعبير البيان..

كما استغرب البيان من عدم إنزال السلاح والدواء لأبناء حجور.. مطالبًا قيادة التحالف بالقيام بواجباتها التي تعهدت بها للشعب اليمني من دحر للانقلاب واستعادة الدولة .

فيما يلي نص البيان كما ورد :

بيان هام

يا ابناء قبيلة حاشد الابية أيها الشرفاء من أبناء عذر وحجور نحييكم ومعنا كل اليمنيين وانتم اليوم تصنعون تاريخا مشرفا وناصعا بدمائكم كما صنعتموه من قبل في ثورة 26 من سبتمر . أنتم اليوم أيها الشرفاء تلقنون الانقلابيين دروسا قاسية وتسطرون ملاحم وتضحيات جسيمه لردع تلك المليشيات الكهنوتيه و السلاليه ولمواجهة تلك العنصرية والقبح والإجرام.



أيها الابطال انتم اليوم تدافعون عن شرفكم وشرف كل اليمنيين من عبث تلك السلالة الخبيثة ومشروعها المجوسي التي اثبتت الاحداث انه لايمكن إيقافها الا بالقوة ورص الصفوف.



ايها الأحرار من أبناء القبيلة إن مواجهة تلك الجماعة الباغية واجب وطني واخلاقي على كل قادر على حمل السلاح واننا ندعو كل وجهاء وشباب القبيلة في عذر والعصيمات وبني صريم وخارف وكل القبائل بالالتحاق فورا باخوانهم في حجور العزه والكرامه وان لاعذر لأحد في التخلف عن مواطن الدفاع والشرف.



كما اننا نستنكر الخذلان الكبير من قبل القيادة السياسية لمايحدث وندعوا كل الوطنيين والقوى الحيه لتحمل مسئولياتهم واخراج الشرعيه من الضعف والخور التي تمر به نتيجة لضعف وفشل الرئيس هادي الذي اثبتت الأيام والأحداث انه غير قادر على تحمل المسئؤليه

ولذا فاننا ندعوا إلى تشكيل مجلس رئاسي وعسكري يدير المرحلة ويتلافى تلك الأخطاء والعجز وانقاذ ما يمكن إنقاذه . كما أننا نستغرب وندين عدم إنزال السلاح والدواء للمقاتلين ونطالب قيادة التحالف بالقيام بواجباتها التي تعهدت بها للشعب اليمني من دحر للانقلاب واستعادة الدولة. كما نهيب بكل الأحرار في المؤسسة العسكرية بالتحرك العاجل لفك الحصار وتحريك الجبهات لحسم المعركة وإسقاط الانقلاب. حفظ الله اليمن واهلها ولانامت أعين الجبناء



صادر عن ملتقى شباب قبيلة حاشد بتاريخ 18/2/2019