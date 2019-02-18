شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. عبد الملك الحوثي ينهار بعد سماع خبر كالصاعقة ورد للتو من الحديدة .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت الوية العمالقة التابعة للحكومة الشرعية الاثنين ، جاهزية الجيش لأي هجوم حوثي في الحديدة (غربي اليمن ) بالتزامن مع استمرار التحركات الاممية للتوصل الى تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة .

وقال المتحدث باسم ألوية العمالقة العقيد مأمون المهجمي، إن المليشيات الانقلابية، لا تزال تدفع بتعزيزات كبيرة إلى جبهات الساحل وتحضر لتصعيد عسكري.

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واشار المهجمي،لصحفية «عكاظ»، إن لوليسغارد سلم الحوثيين مذكرة تدعو إلى الانسحاب لكنهم رفضوا تنفيذها رغم موافقتهم المبدئية عليها، مؤكدا أنهم يخططون لحرب.

وأكد جاهزية ألوية العمالقة والقوات الأخرى في الجيش الوطني لأي هجوم حوثي.

وأضاف أن هناك تعزيزات حوثية كبيرة وصلت في الأيام الماضية وبعضها توجهت شمالا إلى منطقة كشر بمحافظة حجة لمواجهة قبائل حجور.

وأوضح ، أن خروقات الحوثيين تجاوزت الـ1500 خرق، لافتا إلى أنهم يستغلون نزوح المدنيين من مديريات الجراحي وحيس ويتسللون معهم إلى المناطق الأمنية التابعة للشرعية لزراعة الألغام والعبوات المفخخة والتي حصدت أرواح العشرات من المدنيين العزل.