شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو : لاول مرة يحدث في المملكة عرس جماعي مختلط نساء ورجال في الرياض والان مع التفاصيل

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.