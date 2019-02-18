شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ايران نحن لن نضمن الحوثي لاي بلد.. ليس لديهم مواثيق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. ايران نحن لن نضمن الحوثي لاي بلد.. ليس لديهم مواثيق

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن إيران لم تقدم التزاما لأي طرف أو بلد حول اليمن.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الاثنين عنه القول :"إيران لم تقدم التزاما لأي طرف أو بلد حول اليمن لأن اليمن بلد مستقل، ويتخذ اليمنيون قرارهم حول قضيتهم بأنفسهم والقرار يعنيهم هم، وإيران لا تتدخل قط في شؤون اليمن".

جاء هذا ردًا على تصريحات لوزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، قال فيها إنه أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حول اليمن وأن إيران قدمت التزامات بشأن هذا البلد.

وقال قاسمي إن "الأزمة في اليمن والاعتداء عليه خلال ثلاث سنوات وقتل شعبه الأعزل وحدوث كارثة بشرية فيه، تكون جميعاً ضمن محاور مباحثات إيران الدبلوماسية مع باقي الدول".

وأضاف أن ما كان يقصده وزير الخارجية البريطاني "هو تلك الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع ستوكهولم بين الفرق اليمنية لإطلاق هدنة".

وقال قاسمي إن "إيران لن تدخر جهدا في إيجاد حل سلمي لأزمة اليمن من أجل تفادي استمرار الكارثة البشرية فيه".​