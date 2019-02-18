شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على معركة حجور: هناك ترتيبات عالية المستوى ودعم لانريد الحديث عنهما الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال العميد أمين الحجوري مدير عام شرطة محافظة حجة والمشرف على معركة حجور إن هناك اهتماما كبيرا وترتيبات على أعلى المستويات من التحالف العربي والشرعية لمعركة حجور.



وكشف الحجوري في حديث لموقع "المصدر أونلاين"، أن هناك اهتمام بالغ من القيادة السياسية العليا، ولهم بصمات ولكننا لا نريد أن نفصح عنها حالياً إضافة للدعم المقدم من التحالف والذي نفضل عدم ذكره الآن.

وأضاف أن ما يروّج بأن الشرعية والتحالف ستخذل حجور، مجرد شائعات يرددها الحوثيون، وهذا غير صحيح.

وتابع: الحوثيون يحاولون أن يوصلوا للمقاتلين بأن التحالف والحكومة سيتركونهم، وهذا غير صحيح، هناك جهود جبارة وهناك أمور وترتيبات وتنسيق على أعلى المستويات في هذا الجانب.

وأرجع سبب هجمات الحوثيين إلى اقتراب القوات الحكومية من مناطق قبائل حجور في كشر،وإحساس الحوثيين بخطورة الوضع بالنسبة لبقاء قبائل حجور قوة محسوبة للشرعية.



وقال إن أهمية معركة حجور هي أنها سحبت الترسانة العسكرية للحوثيين من المعارك الأخرى، ولذلك لو تستغل الشرعية تحريك الجبهات ستلقى خور وضعف غير طبيعي للحوثيين.