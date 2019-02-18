شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخيف للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في محلات الصرافة صباح اليوم .. وهذا هو الفرق بين ‘‘أسعار الصرف’’ في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء، وعدن صباح اليوم الأثنين الموافق18فبراير 2019م أسعار الصرف في مصارف صنعاء الدولار الأمريكي: شراء| 600البيع | 605 الريال السعودي : شراء| 159.5البيع | 160.5 أسعار الصرف في مصارف عدن الدولار الأمريكي : شراء| 605البيع | 610 الريال السعودي : شراء 160البيع | 161

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