شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الصوفي يفاجئ الجميع ويطالب ”الشماليين” بعدم السفر الى عدن.. لهذا السبب؟ (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الصحفي اليمني البارز ” نبيل الصوفي ” الشماليين ان يتوقفوا عن السفر الى عدن . واضاف في منشور على صفحته على الفيسبوك اذا كان عدن بنظر الشماليين موت وقتل وخطف، عليهم ان لا يسافروا لها، وان يتركوا مدن الناس للناسن ويتفرغوا لمحاربة الحوثي .

وقال الصوفي ان بدون ان يكون هناك توجه شامل لمحاربة الحوثي في الشمال، لن يكون هناك اي قيمة للأصوات الشمالية التي تحارب عدن اعلامياً وتسيء لها . واضاف ان عدن لم تعد تكترث لكم ولمشاعركم .. لذلك اهنئوا بنعيم الحوثي او حرروا مدنكم منه .