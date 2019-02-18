شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي المشاط يعلن رسميا الاستسلام والخضوع لمطالب الشرعية "ماذا حدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن رئيس ما يسمى المجلس السياسي الحوثي في صنعاء مهدي المشاط, موافقته على خطة إعادة الانتشار في الحديدة.

واكد المشاط خلال استقباله المبعوث الأممي مارتن غريفيث اليوم في صنعاء على جاهزيته جماعته لتنفيذ خطوات المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة وفقا لخطة رئيس لجنة التنسيق.

وكان قد صرح عضو في اللجنة الحكومية لإعادة الانتشار في الحديدة "إنه تم الاتفاق مع الجانب الحوثي والأممي في المدينة على خطة اعادة انتشار من موانئ الحديدة الثلاثة وفتح الممرات إلى مطاحن البحر الأحمر - شرق المدينة".

وتتمثل المرحلة الثانية من مهام لجان إعادة الانتشار بإدارة المحافظة وطبيعة القوات التي ستتولى تأمين الموانئ ومركز المدينة.

وزار رئيس اللجنة الأممية لإعادة الانتشار مايكل لوليسغارد أمس خطوط التماس شمال شرق المدينة حيث طاف مستشفى 22مايو الذي تسيطر عليه القوات المشتركة ومطاحن البحر الأحمر شرق المدينة كما وصل إلى قوس النصر وكيلو 16 الخاضع لسيطرة الجيش والمقاومة.