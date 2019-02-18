شكرا لقرائتكم خبر عن عزل مسئول بارز في الشرعية وإحالته للتحقيق بشكل مفاجئ "اسم وصورة وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، اليوم، قراراً إدارياً يقضي بإيقاف وكيل المحافظة لشؤون الشباب بدر كلشات عن العمل وإحالته للتحقيق.

وأكد مصدر مسؤول بالمحافظة "إن القرار جاء نتيجة لعدة أسباب؛ ومنها عدم امتثال الوكيل كلشات للإجراءات الجمركية والأمنية وإخلاله بواجباته الوظيفية أثناء أوقات العمل الرسمي وخارجه".

واضاف المصدر، إن الوكيل كلشات بدلاً أن يكون عوناً وممثلاً للدولة والقانون قام باستغلال وظيفته ومنصبه لعدم الإمتثال للقانون وإفتعال المشاكل مع الجهات الأمنية والجمركية، ورفضه لتفتيش سيارته أثناء قدومه للمحافظة مؤخراً قادماً من سلطنة عُمان.

الجدير بالذكر أن القرار يشمل تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة عدم إمتثال الوكيل كلشات للإجراءات الجمركية والأمنية وإخلاله بواجباته الوظيفية، برئاسة مدير البحث الجنائى، وعضوية الأمن القومي والسياسي بالإضافة إلى إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.