شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 700 جواز دبلوماسي لأطفال مسئولين وتعيين مالك مطعم بمنصب رفيع! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف موظف في السفارة اليمنية في المملكة العربية السعودية عن فساد كبير وتبذير للأموال وصرف جوازات وتعيينات تقوم بها الحكومة الشرعية في الرياض.

وقال ناصر السقاف، وهو موظف في السفارة اليمنية في الرياض، كان قد رمى وزير إعلام حكومة الحوثي عند انشقاقه وفصل من عمله قبل شهرين عن فساد يشيب له الرأس - كما ذكر.

وأكد السقاف، وهو مطلع على كافة ما يحصل في السفارة اليمنية وفي كواليس حكومة الشرعية، أن الحكومة قامت بصرف أكثر من 700جواز دبلوماسي لأطفال مسئولين وأبناء قيادات ومن أسماهم بـ"الرعاع".

وأشار السقاف في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن ‘‘من بين الذين تحصلوا على جوازات سفر دبلوماسية سبعة أشخاص يعملون مباشرين في إحدى المطاعم في مملكة البحرين، وقد أغلقت البحرين عقب ذلك منافذها لحاملي الجواز الدبلوماسي’’.

وأضاف السقاف أن مالك مطعم في الرياض - واسم المطعم "الوليد" - وصلت مديونية أعضاء في الحكومة الشرعية له إلى مبلغ ثلاثمائة ألف ريال سعودي، ولم يستطيعوا تسديدها، وقاموا بتعيينه في منصب رفيع مقابل المبلغ المالي الذي عليهم.

وتابع السقاف أن صاحب بسطة في منطقة البطحاء يبيع بوكسرات تم تعيينه دبلوماسياً في السفارة اليمنية في الرياض كسكرتير ثانٍ ويتحصل على مبلغ 3 ألف دولار كراتب شهري.

واختتم بأن أقل من 10%من الكوادر الجنوبية موظفين رسميين في سفارات بلادنا حول العالم فيما الآخرون كلهم بحسب واسطة الجنرال علي محسن الأحمر وأعوانه.