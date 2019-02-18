شكرا لقرائتكم خبر عن حصري.. جامعات اخوانية برعاية قطرية وجيش يمني يتلقى الأوامر من الدوحة "مؤامرات ومخططات خطيرة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر سياسيون من استمرار تراخي الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ازاء ما يفعله حزب التجمع اليمني للإصلاح -الواجهة السياسية لتنظيم الاخوان باليمن- في محافظتي مأرب وتعز.. غير مستبعدين أن يقود هذا التساهل البلاد إلى كارثة أخرى تتجاوز في حجمها كارثة الانقلاب الحوثي..

عصابات اخوانية

واعتبر الناشط السياسي ياسين مقبل تساهل الشرعية والتحالف إزاء ما يقوم به الاصلاح بمحافظتي تعز ومأرب تكرارا لأخطاء ادارة عبدربه منصور هادي في التساهل مع الحوثيين خلال عامي 2013 و2014م.

ويقول ياسين مقبل" في حديثه إن الاصلاح لدى محاولاته الاستحواذ على السلطة يفرض نفسه ليكون هو المسيطر والمتحكم في القرار والقيادة، مشيرا إلى أن ذلك يتجلى بوضوح في محافظتي مأرب وتعز تحديداً.

لكن المحلل السياسي كريم عبده قائد الوافي لدى حديثه لـ"يمن الغد"، ينفي وجود سلطة أو نفوذ لجماعة الاخوان وانما هناك عصابة في تعز وأخرى في مأرب حد تعبيره.

ويتساءل: هل هناك شرعيه حقيقية حتى نحملها المسئولية مما حل باليمن وأهلها بسبب الاخوان والحوثيين..

دور معقد ومتداخل

ولقطر في اليمن مسار غير رسمي اتبعته الدوحة لتعزيز دورها في اليمن عبر علاقاتها مع الفاعلين غير الرسميين كحزب الإصلاح، وحركة الحوثيين، والجماعات الجهادية والقاعدة في اليمن.

وفي مرحلة متأخرة اتسم الدور القطري في اليمن بقدر كبير من التعقيد والتداخل في مساراته.. حيث جعلت من حزب الإصلاح» حاملاً أساسياً لدورها في استهداف دور السعودية والإمارات في اليمن..

ويشير هنا الناشط ياسين مقبل خلال حديثه لـ"يمن الغد"، الى أن العلاقة التي تربط الاصلاح بتركيا وقطر هي علاقة لتعظيم نفوذ الحزب والدولتين وذلك على حساب اليمن كهوية وكيان..

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وتحتل محافظة تعز بموقعها الجغرافي وثقلها السكاني والاقتصادي أهمية خاصة جداً استراتيجية في الحسابات العسكرية والسياسية والحزبية والمعنوية لدى حزب الإصلاح، وتبعاً لذلك لدى قطر..

وفي سياق استهداف دور السعودية والإمارات في اليمن في الوقت الراهن، يمثل موقع محافظة تعز الجغرافي أهمية قصوى بالنسبة لقطر وحزب الإصلاح، لإشرافها على مضيق باب المندب وجزيرة ميون وجزء كبير من ساحل البحر الأحمر، شاملاً مدينة وميناء المخاء.

حزب برجماتي

ويوضح ياسين بأن حزب الإصلاح يختلف عن الجماعات الدينية ومنها الحوثيين في انه ينفذ اجنداته ويمارس خططه تحت رعاية الحكومة وفي حضن الدولة ..

ويقول: يختلف الاصلاح عن الجماعات الدينية الاخرى في اشتغاله بالسياسة وهو يصح القول عنه انه برجماتي، حيث ما تكون مصلحته سيكون لكنه ذكي في ادارة هذه المصالح..

ويشير الى ان حزب الاصلاح أنشأ جيشا في المحافظات الشمالية على مقاسه وحرص على تسميته بالجيش الوطني ويزعم أن الجيش لا علاقة له به لكن هذا القول لا يلقى ما يسنده؛ إذ أن قرار وقيادة هذا الجيش يتحكم فيه الاصلاح بشكل سافر والاصلاح ينفذ أجندات ترسمها الدوحة..

وحول ما اذا كان هذا الاستحواذ يمثل مشكلة مستقبلية لليمن.. يقول ياسين: بالتأكيد نعم؛ إذ تظل الايدلوجيا هي من توجه وتسير هذه المجاميع التابعة لحزب الاصلاح والمنضوية في ما يطلق عليه الجيش الوطني..

بدائل لمعاهد الاخوان

في تعز كل شيء صار مصادرا مع جماعة الاخوان، اذ يشير كريم عبده قائد الوافي الى انه لم يعد هناك حتى مستشفى حكومي واحد يعمل كما كان سابقا، عدا قليل من الخدمات يستفيد منها من لديهم توصيات من حزب الاصلاح فقط، اما من وصل الى المشفى بدون توصيات الاصلاح فلربما يموت على اعتابها دون تدخل طبي.

ويقول خلال حديثه انظر الى التعليم وما الذي حصل له وانظر الى عدد الجامعات الاهلية التي فتحت كبدائل للمعاهد العلمية مثل معهد السفأ الذي حل محله جامعة العطاء التابعة للقيادي الاخواني مهيوب عبده، وكذا جامعة الجند.. وكل ذلك يتم برعاية قطرية وتشجيع تركي ان لم يكن دعما سخيا حد تعبيره الوافي..