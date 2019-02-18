شكرا لقرائتكم خبر عن حراس الجمهورية تكشف رسميا عن اسم قائد المقاومة في صنعاء وتعلن بدء عمليات عسكرية لقوات طارق في 7مناطق وسط العاصمة "أسماء وتفاصيل" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

أعلنت قوات حراس الجمهورية التي يقودها العميد طارق محمد عبدالله صالح عن تدشين المقاومة في العاصمة صنعاء بقيادة النقيب محمد الحضرمي..

ونشرت صفحة إخبارية على تويتر تابعة لقوات حراس الجمهورية تغريده ـ دعت فيها قائد المقاومة الصنعانية بتفجير الوضع عسكريا ضد المليشيات في سبع مناطق في العاصمة صنعاء".

وقالت " على قائد المقاومة الصنعانية الوطنية النقيب محمد الحضرمي تفجير الوضع فورا في ارتل وسنحان وبيت الحضرمي وسيان وبيت الشاطبي وبيت بوس ودار سلم". ولم يتحقق محرر "يمن الغد" حتى الان من تبعية الصفحة فعليا لقوات #حراس_الجمهورية أم انها صفحة مزورة.