شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو الفنانة اللبنانية نجوى كرم تتغزل بالفنان ماجد المهندس ..ليرد عليها بقبلات حاره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء مواقع التواصل، مقطع فيديو، يُظهر الفنان ماجد المهندس ومعه النجمة اللبنانية نجوى كرم في كواليس حفلهما الغنائي الذي أقيم في دولة الكويت ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت.

وبشكل عفوي، قبل “المهندس” يد نجوى كرم، والتي بادلته نفس التصرف، وذلك خلال لقائهما في كواليس الحفل.

وقالت نجوى موجهة كلامها إليه: ” الدنيا وجوه وعتاب، منشوف كتير أصوات بس ما بتكون مرفقة بالاخلاق وأنا أنحني أمام أخلاقك وإنسانيتك الرائعة وبعمرو ما جمعتنا الا الاخلاق الحلوة والله يطول بعمرك”.

من جهته، رد النجم العراقي عليها بعد تقبيل يدها قائلاً: “نجوى كرم فنانتنا الكبيرة وهي ست الكل ونحن نتعلم منها ودائماً قمر ما شاء الله عليها”.

ووتصدّر هاشتاغ نجوى كرم الترند في لبنان والسعودية والكويت والجزائر، خلال مشاركتها في حفل “فبراير الكويت”، كما عبرت عن تفاؤلها الكبير بهذا الحفل بعد نفاذ البطاقات قبيل مرور 24 ساعة على طرحها.

