شكرا لقرائتكم خبر عن الانتفاضة القبلية تعلن الانتصار الشامل وتحرير الحشا بالكامل من المليشيات وقتل عدد من أبرز قيادات الحوثي "انتصار ساحق" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استكملت القوات الحكومية بمساندة المقاومة الشعبية، امس الأحد 17 فبراير/شباط 2019، تحرير مديرية الحشاء غربي محافظة الضالع، جنوبي اليمن، خلال مواجهات تكبدت فيها مليشيا الحوثي الانقلابية 35 قتيلاً وجريحاً بينهم قيادات بارزة.

جاء ذلك عقب تحرير قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، سوق الطاحون، وقلعة “يراخ”، منطقة “المطاوسة، ومنطقة “حوشب”، آخر مواقع تمركز المليشيا جنوبي المديرية.

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وأسفرت المواجهات عن مصرع 20 من عناصر المليشيا بينهم القيادي الميداني المدعو ”أبو حيدر المداني”، والقيادي أبو حسين القفري قائد جبهة حمك وجرح 15 آخرين، بالإضافة إلى تدمير مدرعة وطقمين تابعة لها.

في غضون ذلك، تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة في مديرية السبرة، استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بقصفها العشوائي، على سوق الطاحون، ومنطقتي “الدخلة”، و”السحبين”، مما تسبب باستشهاد مواطن كفيف وإصابة آخرين.