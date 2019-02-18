شكرا لقرائتكم خبر عن العميد طارق عفاش يكشف عن القتلة الحقيقيين لعمه الرئيس (صالح) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف العميد طارق محمد عبدالله صالح قائد قوات حراس الجمهورية عن قتلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي لقي مصرعه في 4 ديسمبر 2017م .

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي فإن العميد طارق وجه رسالة إلى السفير أحمد علي عبدالله صالح، أكد له فيها أن قتلة والده هم أقرب الناس إليه، مؤكداً أن القتلة يسكنون الفنادق والاستراحات والقصور بعد سلموا رقبة والده .

وحذر طارق أبن عمه أحمد من أن يمد يه لهؤلاء القتلة وأن الموت اشرف له من مصافحة الأوغاد والجبناء، حيث قال في رسالته :" انني احذرك يا ابن العم ان تمد يدك الطاهرة لهؤلاء القتلة الذين هم مستعدون لبيع انفسهم لمن يدفع ..اياك فالموت اشرف وتلقي رصاصة اهون من مصافحة الاوغاد والجبناء".

الجدير بالذكر أن الرسالة ليست مؤكدة من عدمها وانما ننقلها حسب ما تناقلته المواقع الإخبارية المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي .