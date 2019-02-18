شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات طارئة لوزير المالية بمنح امتيازات وتسهيلات غير مسبوقة للمغتربين اليمنيين العائدين من السعودية ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ناقش نائب وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، مع نائب وزير المغتربين د. محمد العديل منح كافة التسهيلات للمغتربين، وكذا موازنة ديوان وزارة شئون المغتربين في العاصمة المؤقتة عدن للعام ٢٠١٩م.



ووجه بن بريك، مصلحة الجمارك بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2019م، ومنح إعفاءات وتخفيضات جمركية للمغتربين العائدين ( خروج نهائي).

وكان مجلس الوزراء قد اقر استمرار العمل بقراري المجلس رقم ١٧-١٨ لعام ٢٠١٨م، بشان الإعفاءات والتخفيضات الجمركية الممنوحة للمغتربين العائدين (خروج نهائي) لممتلكاتهم المنقولة، وذلك وفقا لنص المادة ٢٠ من القانون رقم ٣٤ لعام ٢٠٠٢م، بشأن رعاية المغتربين والتي مازالت اسبابها مستمرة.