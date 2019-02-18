شكرا لقرائتكم خبر عن علي سالم البيض يتذكر الرئيس الراحل علي عبد الله صالح بعد تلقيه رسالة مزعجة وصادمة سببت له الألم والحزن ..تعرف على الرسالة التي صدمت البيض وكل محبيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في الوقت الذي امتدح فيه هاني البيض كلمة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي ,وكلمة ,رئيس الجمعية الوطنية الجنوبية اللواء بن بريك ,في الجلسة الثانية للجمعية العمومية في المكلا..

وقال هاني البيض وهو نجل الرئيس علي سالم البيض ,في تغريدة على حسابه في تويتر,:كلمات رئيس المجلس الانتقالي ورئيس الجمعية الوطنية سيتوقف عندها الكثير من الأعداء والخصوم وتحديدا عن معسكرات ووحدات القتل والاٍرهاب المغتصبة لارض حضرموت الوادي والصحراء .

الا انه تلقى صفعة موجعة ومؤلمة ، فقد رد عليه الزبيدي ردا قاسيا ومؤلما صدمه وصدم كل محبي ابيه.

وذكرت مصادر مقربة من عيدروس الزبيدي انه علق ساخرا وقال " يا هاني اخبر ابوك بأنه رجل عجوز ولا مكان له في الجنوب وخليه هناك في الضاحية الجنوبية فقد فاته القطار" وهي عبارة شهيرة للرئيس الراحل علي عبد الله صالح .