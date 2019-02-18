شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصرالله يفجر فضيحة مدوية عن الحوثيين ويضع ”عبدالملك” في موقف محرج .. شاهد بالفيديو ماذا قال؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعترف حسن نصرالله، أمين عام حزب الله، بوجود مقاتلين من أتباعه يقاتلون إلى صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية في حربها العبثية باليمن.
ويظهر نصر الله في تسجيل مصور، وهو يقول “نحن لا نخجل بأن لدينا شهداء من حزب الله في اليمن”.
وأضاف، أقولها لكم بكل صراحة نحن لا نخفي ذلك ولا نخجل من ذلك.
وجاء اعتراف حسن نصر الله بوجود مقاتلين وخبراء من أتباعه في اليمن، عقب مصرع عدد منهم بغارات جوية استهدفت معسكرات تدريبية تابعة للمليشيا.
من جهته دعا وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني الحكومة اللبنانية لوقف تدخلات حزب الله في الشأن اليمني وسحب خبرائه ومقاتليه من اليمن.
وطالب الارياني بوقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه للمليشيا الحوثية بما فيها إيقاف قنوات التحريض والفتنة باعتبارها أنشطة عدائية ضد اليمن وخروجاً عن مبدأ النأي بالنفس الذي أعلنته لبنان إزاء أزمات المنطقة.
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