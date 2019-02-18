كارثة انسانية تهدد أهالي جحور

وقعت اشتباكات عنيفة بين قبائل «حجور»، وميليشيات الحوثي الانقلابية، في منطقة «كُشر» بمحافظة حجة غربي اليمن؛ حيث تمكنت القبائل بمساعدة الغارات الجوية للتحالف العربي، من تصفية 30 من الميليشيا المدعومة إيرانيًّا، بينما قُتِل 5 من القبائل جراء الاشتباكات.

موجة نزوح

بالتزامن مع المعارك الدائرة على الأرض بين الجيش اليمني والقبائل من جهة، والميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيًّا من الجهة الأخرى، باتت الأوضاع في «كُشر» تنذر باقتراب وقوع كارثة إنسانية؛ حيث يفرض المتمردون الحوثيون حصارًا على القبائل هناك منذ عدة أسابيع، ويمنعون دخول الغذاء إلى قرى المديرية.

ونتيجة للاشتباكات المسلحة التي تشهدها المنطقة، ومن قبلها الحصار المفروض بشكل شبه كامل، تشهد قرى عدة في «حجة»، موجة نزوح نتيجة القصف العشوائي الذي تشنه الميليشيات الموالية لإيران.

وفي تقرير مُتلفز، كشفت فضائية «سكاي نيوز»، نقلًا عن مصادر يمنية ميدانية، أن قرى «بني شرية، وبني رسام، والشعاثمة، وبني شوس» بمديرية كُشر في محافظة حجة، يشهدون موجة نزوج.

وكانت مديرية «حرض» في محافظة حجة، تعرضت في يناير الماضي إلى قصف حوثي عشوائي تسبب أيضًا في نزوح مئات المدنيين، فضلًا عن مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.

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فك «الحصار»

ويأتي نزوح المدنيين من قرى حجة في وقت تستمر المواجهات المسلحة بين ميليشيات الحوثي الإيرانية وقبائل حجور في المحافظة، على أثر إطلاق الجيش الوطني اليمني عملية لتحرير مديريات حجة من المتمردين.

وتجددت الاشتباكات بين المتمردين الحوثيين وقبائل حجور، بعد أن فتح الحوثيون جبهة جديدة في الجهة الجنوبية لمديرية كشر، في محاولة للتخفيف من تضييق الخناق عليهم في جبهات أخرى.

يشار إلى أن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، شنّت أمس الجمعة، غارات استهدفت تجمعات لمسلحي الحوثي الموالين لإيران، وذلك بعد اعتداء الميليشيات على قبائل حجور؛ إذ استهدفت المقاتلات بأكثر من 6 غارات، تجمعات وعربات ومدفعية «هاون» للمتمردين الحوثيين، بمنطقة المندلة شرق ‫العبيسة، في مديرية ‫كشر بمحافظة حجة، الواقعة شمالي اليمن.